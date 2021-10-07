Рада закрыла внеочередное заседание – не хватило нардепов
Четверг, 7 октября 2021, 18:08
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, который сейчас председательствует на заседаниях, закрыл внеочередное заседание парламента из-за нехватки народных депутатов в зале.
Источник: заседание Рады
Детали: На заседании зарегистрировалось 214 народных депутатов.
Нардепы должны были рассматривать законопроекты о пенсиях, но поскольку не было необходимого количества голосов – после обсуждения решили закрыть заседание и рассмотреть законопроекты в другой раз.
Прямая речь Стефанчук: "Уважаемые коллеги, я так понимаю, что я подытожу и внесу предложение от всех политических партий, представленных в парламенте.
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Спасибо, коллеги".
Предыстория:
- 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Народные депутаты продолжат избрания нового председателя Совета 8 октября.
Украинская правда