Рада закрыла внеочередное заседание – не хватило нардепов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, который сейчас председательствует на заседаниях, закрыл внеочередное заседание парламента из-за нехватки народных депутатов в зале.

Источник: заседание Рады

Детали: На заседании зарегистрировалось 214 народных депутатов.

Нардепы должны были рассматривать законопроекты о пенсиях, но поскольку не было необходимого количества голосов – после обсуждения решили закрыть заседание и рассмотреть законопроекты в другой раз.

Прямая речь Стефанчук: "Уважаемые коллеги, я так понимаю, что я подытожу и внесу предложение от всех политических партий, представленных в парламенте.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Спасибо, коллеги".

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