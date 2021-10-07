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Рада закрыла внеочередное заседание – не хватило нардепов

Четверг, 7 октября 2021, 18:08
Рада закрыла внеочередное заседание – не хватило нардепов
скриншот

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, который сейчас председательствует на заседаниях, закрыл внеочередное заседание парламента из-за нехватки народных депутатов в зале.

Источник: заседание Рады

Детали: На заседании зарегистрировалось 214 народных депутатов.

Нардепы должны были рассматривать законопроекты о пенсиях, но поскольку не было необходимого количества голосов – после обсуждения решили закрыть заседание и рассмотреть законопроекты в другой раз.

Прямая речь Стефанчук: "Уважаемые коллеги, я так понимаю, что я подытожу и внесу предложение от всех политических партий, представленных в парламенте.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Спасибо, коллеги".

Предыстория:

  • 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
  • Народные депутаты продолжат избрания нового председателя Совета 8 октября.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСтефанчук
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