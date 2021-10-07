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Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от ковида – обязательна

Четверг, 7 октября 2021, 18:21
вакцинация. фото Центра общественного здоровья

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Согласно приказу от 4 октября, зарегистрированному в Минюсте 7 октября, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не будут привиты против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Прямая речь министра здравоохранения Виктора Ляшко: "Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - не вакцинированы. Это решение призвано защитить жизни и здоровья украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях".

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинМинздрав
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