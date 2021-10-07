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За 20 лет РФ покинули до 5 млн человек, большинство в поисках безопасности – социология

Четверг, 7 октября 2021, 19:37
За 20 лет РФ покинули до 5 млн человек, большинство в поисках безопасности – социология

За последние 20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали от четырех до пяти миллионов человек.

Источник: "Медуза" со ссылкой на исследование платформы "Такие дела", которая анализирует проблемы в России

Детали: По данным исследования, примерно половина эмигрантов уехала в страны СНГ.

Минимальной эмиграция была в конце нулевых — тогда ежегодно уезжали около ста тысяч человек. После 2011 года количество уезжающих последовательно растет, в последние годы оно колеблется около 300 тысяч. 

Авторы исследования также опросили почти тысячу человек, уехавших из России.

Почти две трети из них (64%) назвали причиной эмиграции стремление к безопасности. Среди других популярных причин были новый жизненный опыт (59%), недовольство политической обстановкой в РФ (54%), желание стабильности (53%), забота о будущем детей (51%). 

 

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Темы: РосcияПутинэкзит-пол
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