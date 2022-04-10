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Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 21:28
результаты экзит-полов первого тура выборов. инфографика: ifop

Действующий президент в первом туре получает 28,6%, опередив ультраправую кандидатку Марин Ле Пен.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствует экзит-полл, проведенный Ifop-Fiducial.

Согласно ему, Эммануэль Макрон получил 28,6% голосов в первом туре, а Ле Пен – 23,9%. Они оба встретятся во втором туре, который пройдет 24 апреля.

Почти вплотную к Ле Пен приблизился ультралевый кандидат от "Бунтивной Франции" Жан-Люк Меланшон – экзит-полл дает ему 20,2%.

Зато результат дружественного к Путину ультраправого кандидата Эрика Земура оказался скандально низким – политик, долгое время претендовавший на выход во второй тур, набрал лишь 6,8%.

Еще меньше получила кандидатка от "Республиканцев" Валери Пекресс – 4,6%.

По оценкам Ifop-Fiducial явка в первом туре составила 65%. Это ниже, чем в 2017 (78,69%) и в 2012 (79,48%) годах.

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Напомним, что в преддверии завершения голосования бельгийские СМИ обнародовали скандальные данные экзит-поллов. Обычно в Бельгии эти данные публикуют раньше – ведь во Франции данные экзит-полов можно обнародовать только после закрытия участков.

Обнародованные данные свидетельствовали, что Макрон и Ле Пен должны были получить одинаковое количество голосов – по 24%.

Напомним, предварительный опрос прогнозировал ему во втором туре победу над Ле Пен с показателем 53% против 47%. Впрочем, согласно этому опросу, в первом туре Макрон должен был получить 28%, а Ле Пен – 23%.

О ходе президентских выборов можно почитать в статье Российский удар по Макрону: почему во французские выборы вернулась интрига

Темы: ФранцияМакронвиборыэкзит-пол
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