Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 21:28
Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол
результаты экзит-полов первого тура выборов. инфографика: ifop

Действующий президент в первом туре получает 28,6%, опередив ультраправую кандидатку Марин Ле Пен.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствует экзит-полл, проведенный Ifop-Fiducial.

Согласно ему, Эммануэль Макрон получил 28,6% голосов в первом туре, а Ле Пен – 23,9%. Они оба встретятся во втором туре, который пройдет 24 апреля.

Реклама:

Почти вплотную к Ле Пен приблизился ультралевый кандидат от "Бунтивной Франции" Жан-Люк Меланшон – экзит-полл дает ему 20,2%.

Зато результат дружественного к Путину ультраправого кандидата Эрика Земура оказался скандально низким – политик, долгое время претендовавший на выход во второй тур, набрал лишь 6,8%.

Еще меньше получила кандидатка от "Республиканцев" Валери Пекресс – 4,6%.

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам Ifop-Fiducial явка в первом туре составила 65%. Это ниже, чем в 2017 (78,69%) и в 2012 (79,48%) годах.

Напомним, что в преддверии завершения голосования бельгийские СМИ обнародовали скандальные данные экзит-поллов. Обычно в Бельгии эти данные публикуют раньше – ведь во Франции данные экзит-полов можно обнародовать только после закрытия участков.

Обнародованные данные свидетельствовали, что Макрон и Ле Пен должны были получить одинаковое количество голосов – по 24%.

Напомним, предварительный опрос прогнозировал ему во втором туре победу над Ле Пен с показателем 53% против 47%. Впрочем, согласно этому опросу, в первом туре Макрон должен был получить 28%, а Ле Пен – 23%.

О ходе президентских выборов можно почитать в статье Российский удар по Макрону: почему во французские выборы вернулась интрига

Темы: ФранцияМакронвиборыэкзит-пол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Франция
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: