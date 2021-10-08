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В Латвии невакцинированным лицам запретят посещать супермаркеты

Пятница, 8 октября 2021, 03:46
Фото из открытых источников

Совет по кризисному управлению в Латвии принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Источник: Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь".

Детали: Данное решение еще должно утвердить правительство.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета заявил, что цель введения чрезвычайного положения – значительно повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых. Усилен будет также контроль за соблюдением мер безопасности.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых людей, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает их возможности оказывать полностью все услуги.

Совет по кризисному управлению постановил, что не переболевшие и не привитые от COVID-19 в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты. Кариньш заявил, что планируется также сократить время работы магазинов.

Кроме того, принято решение ввести ограничения для привитых: например, на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме, введут дополнительные эпидемиологические требования – нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничения на количество участников на определенных мероприятиях.

Совет призвал везде, где возможно, и в публичном, и в частном секторе работать удаленно.

Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании кабинета министров в пятницу.

Предыстория:

  • В правящей коалиции Латвии в понедельник была достигнута договоренность усилить ближайшее время коронавирусные ограничения.

Темы: Латвиякарантинкоронавирус
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