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По суточной смертности от коронавируса Украина – шестая в мире

Пятница, 8 октября 2021, 06:30
Фото: RFI

За сутки 6 октября в мире диагностировали почти 457 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Турции. В мире по суточной смертности от коронавируса Украина занимает 6 место.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 101 000, в Великобритании - более 40 000 и Турции - более 30 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Германия.

Украина среди стран мира занимает 7 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 4 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 6 место.

 
Данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Германия, Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 214 610 772 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 848 595 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 6 октября в Украине зафиксировали 15 125 случаев заболевания Covid-19 и 314 смертей от него, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 3 541 человека, выздоровели 4 380 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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