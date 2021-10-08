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За сутки в Украине прибавилось больше 16 тысяч новых больных ковид

Пятница, 8 октября 2021, 08:20

За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых заболевших - 1553 детей и 431 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4720 человек.

 

За сутки протестировано: методом ПЦР - 53211 человек, методом ИФА - 10100 человек, экспресс-тестами - 43558 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2514005 человек; выздоровели - 2282482 лица; летальных исходов - 58 081; проведения ПЦР-тестов - 13164600.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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