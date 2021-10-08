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Полностью вакцинированы уже более 6 миллионов украинцев

Пятница, 8 октября 2021, 08:50
Полностью вакцинированы уже более 6 миллионов украинцев
фото ЦОЗ

Более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

С начала прививочной кампании привито 7 421 452 человека, из них получили одну дозу - 7 421 450 человек

За прошедшие сутки 127 685 человек вакцинированы против COVID-19.

Одну дозу получили 61 250 человек, полностью иммунизированы - 66 435 человек.

 

В течение суток работали: 936 мобильных бригад, 3050 пунктов прививки; 355 центров вакцинации.

Всего в Украине проведено 13 430 055 прививок.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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