Корниенко анонсировал внеочередное заседание Рады
Пятница, 8 октября 2021, 13:10
Верховная Рада может во вторник или четверг провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко
Прямая речь Корниенко: "Внеочередное заседание, "евроинтеграционное", может быть во вторник или четверг. Оно будет касаться как раз саммита Украина-ЕС, который будет параллельно проходить".
Детали: По мнению нардепа, если украинская делегация приедет на саммит с принятыми в первом чтении законами, то это "всегда воспринимается как хороший сигнал для партнёров о том, что мы идём нашим курсом на евроинтеграцию".
Предыстория:
- Очередной саммит Украина-ЕС пройдёт 12 октября.