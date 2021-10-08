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Корниенко анонсировал внеочередное заседание Рады

Пятница, 8 октября 2021, 13:10
Фото с сайта ВР

Верховная Рада может во вторник или четверг провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Внеочередное заседание, "евроинтеграционное", может быть во вторник или четверг. Оно будет касаться как раз саммита Украина-ЕС, который будет параллельно проходить".

Детали: По мнению нардепа, если украинская делегация приедет на саммит с принятыми в первом чтении законами, то это "всегда воспринимается как хороший сигнал для партнёров о том, что мы идём нашим курсом на евроинтеграцию".

Предыстория:

  • Очередной саммит Украина-ЕС пройдёт 12 октября.

Темы: Верховная Радаевроинтеграциязаконодательство
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