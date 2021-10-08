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Украина еще на две недели останется в "зеленом списке" ЕС

Пятница, 8 октября 2021, 13:56
фото: unsplash

Украина еще как минимум на две недели останется в списке государств, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Источник: "Европейская правда".

Детали: В пятницу Совет Европейского Союза опубликовал обновленный перечень государств, откуда рекомендуется въезд. Совет ЕС решил не удалять из него ни одну страну, зато добавила Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Теперь в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украина.

9 сентября Европейский Союз существенно сократил список стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных коронавирусных ограничений. В перечень вычеркнутых попали четыре государства Восточной Европы - Армения, Азербайджан, а также безвизовые Албания и Сербия.

23 сентября Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки.

Следует подчеркнуть, что по формальным критериям Украина уже сейчас не отвечает "нормам", установленным европейским законодательством, которые позволяют въезд без ограничений.

Темы: ЕСУкраинакоронавирусграница
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