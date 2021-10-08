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Рада не смогла избрать первого вице-спикера

Пятница, 8 октября 2021, 15:20
Фото с сайта ВР

Верховная Рада не смогла избрать первого вице-спикера на заседании 8 октября, к этому вопросу вернутся на следующей пленарной неделе.

Источник: заседание парламента 8 октября

Прямая речь спикера ВР Руслана Стефанчука "За 226. Объявляю пленарное заседание закрытым. Очередное пленарное заседание состоится 19 октября". 

Детали: На должность первого вице-спикера Верховной Рады претендовали Александр Корниенко из "Слуги народа" и София Федина из "Европейской солидарности".

Сначала спикер предлагал заслушать доклады кандидатов на должность.

Но глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия попросил перенести этот вопрос на следующую пленарную неделю.

"Европейская солидарность" просила рассмотреть 8 октября бюджет, а кадровые вопросы перенести на следующую неделю.

После этого Стефанчук позвал к президиуму руководителей фракций и групп, и после короткого разговора с ними поставил на голосование предложение закрыть заседание Рады.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаСлуга народа
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