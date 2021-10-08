Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада не смогла избрать первого вице-спикера

Пятница, 8 октября 2021, 15:20
Рада не смогла избрать первого вице-спикера
Фото с сайта ВР

Верховная Рада не смогла избрать первого вице-спикера на заседании 8 октября, к этому вопросу вернутся на следующей пленарной неделе.

Источник: заседание парламента 8 октября

Прямая речь спикера ВР Руслана Стефанчука "За 226. Объявляю пленарное заседание закрытым. Очередное пленарное заседание состоится 19 октября". 

Детали: На должность первого вице-спикера Верховной Рады претендовали Александр Корниенко из "Слуги народа" и София Федина из "Европейской солидарности".

Сначала спикер предлагал заслушать доклады кандидатов на должность.

Но глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия попросил перенести этот вопрос на следующую пленарную неделю.

"Европейская солидарность" просила рассмотреть 8 октября бюджет, а кадровые вопросы перенести на следующую неделю.

После этого Стефанчук позвал к президиуму руководителей фракций и групп, и после короткого разговора с ними поставил на голосование предложение закрыть заседание Рады.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
15:10
Залужный: Нужно оставить только 2 понятия пригодности и непригодности к службе
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
Все новости...
Реклама: