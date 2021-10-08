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Отопительный сезон: львовянам дадут тепло уже в понедельник

Пятница, 8 октября 2021, 15:37
Фото УП

С понедельника, 11 октября, во Львове начнется отопительный сезон – отопление будут подавать в школы, садики, больницы и в жилые дома.

Источник: заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, Zaxid.net

Прямая речь Маруняк: "Начинаем отопительный сезон, потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет в течение выходных. Поэтому тепло будем подавать во все дома.

На сегодняшний день здания готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, водой системы заполнены, проведена поверка счетчиков.

Мы плавно входим в сезон. С 11 октября начинаем запуск и будем постепенно подавать тепло в дома, есть логистика, как все будет происходить. К концу дня понедельника у нас будут цифры, какие дома уже с теплом. Хотим, чтобы до вторника все были с теплом. Но, возможно, этот процесс продлится до среды".

Детали: Маруняк сообщила, что в эту субботу будет рабочий день для управляющих компаний, чтобы проверить дома и подготовить их к получению тепла.

Синоптики предупредили о похолодании во Львове и области: в ближайшие дни ночью температура воздуха опустится до -3 градусов.

Темы: отоплениеЛьвовпогода
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