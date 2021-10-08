Львов просит Зеленского дать 98-летнему ветерану УПА звание Героя Украины

Депутаты Львовского горсовета 8 октября единогласно приняли решение об обращении в Верховную Раду, правительство, к президенту Украины с просьбой присвоить звание Героя Украины сотенному Украинской повстанческой армии, 98-летнему Мирославу Симчичу.

Источник: обращение Львовского горсовета, которое цитирует "Радио Свобода"

Детали: Это обращение подписали многочисленные общественные организации Львовщины, украинские военнослужащие. Также Львовский горсовет обратился к другим городским и областным советам проголосовать за представление президенту о присвоении Симчичу звание Героя Украины.

Дословно: "Впереди нас ждет День Защитника Украины, в который чествуем героизм наших борцов, военные традиции. Для многих участников боевых действий против российской агрессии одним из примеров, которые вдохновляли встать на защиту своей родины, был сотенный УПА Мирослав Симчич.

Мирослав является одним из немногих живых свидетелей Второй мировой войны, сражавшихся в рядах УПА за независимость Украины. Мы имеем возможность поблагодарить его как живого героя, каким он есть для каждого сознательного украинца.

Просим вас в соответствии с нормами указа президента от 2 декабря 2002 года "О звании Героя Украины" внести соответствующее представление и присвоить "за совершение выдающегося геройского поступка" звание Героя Украины Мирославу Симчичу".

Справка: Симчич проживает в Коломые Ивано-Франковской области. В 2013 году ему присвоено звание "Почетный гражданин Львова".

Он 32,5 года провел в советских тюрьмах и лагерях. Он никого из своих собратьев не выдал. Симчич прославился боем за Космач в январе 1945 года, когда вместе со своими собратьями, Березовской сотней, в которой воевали более 200 УПА, уничтожил карательный полк НКВД, а это более 400 человек (вместе с умершими от ран). Эта битва является темой исследований не только украинских историков.

В Коломые установили памятник воину УПА, на котором написано, что Мирослав Симчич является прообразом всех украинских героев.