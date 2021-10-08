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ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом каждого человека

Пятница, 8 октября 2021, 23:55
ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом каждого человека

Совет ООН по правам человека в пятницу признала доступ к чистой и здоровой окружающей среде фундаментальным человеческим правом.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что голосование прошло при "подавляющей поддержке, несмотря на критику со стороны некоторых стран, особенно США и Великобритании".

Текст резолюции, предложенный Коста-Рикой, Мальдивами, Марокко, Словенией и Швейцарией, был принят 43 голосами "за", а 4 воздержались - Россия, Индия, Китай и Япония.

США участия в голосовании не принимали, поскольку они не являются одним из 47 членов Совета ООН по правам человека.

Резолюция впервые обсуждалась еще в 1990-х годах, она не имеет юридической силы, но может формировать мировые стандарты. Юристы, участвующие в судебных делах по климату, говорят, что это принятие может помочь им выстроить аргументы по делам, касающимся окружающей среды и прав человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНэкологияправа человека
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