Исландия приостановила использование вакцин Moderna

Исландия приостановила прививки вакциной Moderna от COVID-19, сославшись на небольшое повышение риска сердечного воспаления.

Источник: The Guardian со ссылкой на AFP

Детали: Отмечается, что главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии, поскольку в стране достаточно вакцины Pfizer. Это решение связано с "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer / BioNTech".

Что предшествовало:

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет Moderna в связи с риском воспаление сердца.

Швеция остановила использования Moderna для людей, родившихся в 1991 году и позже.

Дания вслед за Швецией остановила прививки подростков Moderna.

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