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Исландия приостановила использование вакцин Moderna

Суббота, 9 октября 2021, 01:40

Исландия приостановила прививки вакциной Moderna от COVID-19, сославшись на небольшое повышение риска сердечного воспаления.

Источник: The Guardian со ссылкой на AFP

Детали: Отмечается, что главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии, поскольку в стране достаточно вакцины Pfizer. Это решение связано с "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer / BioNTech".

Что предшествовало:

  • Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет Moderna в связи с риском воспаление сердца.
  • Швеция остановила использования Moderna для людей, родившихся в 1991 году и позже.
  • Дания вслед за Швецией остановила прививки подростков Moderna.

Предыстория:

  • Новое скандинавское исследование оценило риск менингита и миокардита, оба из которых являются известными, но очень редкими побочными эффектами вакцинации против COVID-19. Исходные данные указывают на возможность повышенного риска миокардита при вакцинации Moderna. Симптомы этого состояния могут включать усталость, нерегулярный пульс, жар, боль в груди, боль при глубоком вдохе и боль в левой руке или в центре груди.

Темы: вакцинациякоронавирус
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