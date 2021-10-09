Исландия приостановила использование вакцин Moderna
Суббота, 9 октября 2021, 01:40
Исландия приостановила прививки вакциной Moderna от COVID-19, сославшись на небольшое повышение риска сердечного воспаления.
Источник: The Guardian со ссылкой на AFP
Детали: Отмечается, что главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии, поскольку в стране достаточно вакцины Pfizer. Это решение связано с "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer / BioNTech".
Что предшествовало:
- Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет Moderna в связи с риском воспаление сердца.
- Швеция остановила использования Moderna для людей, родившихся в 1991 году и позже.
- Дания вслед за Швецией остановила прививки подростков Moderna.
Предыстория:
- Новое скандинавское исследование оценило риск менингита и миокардита, оба из которых являются известными, но очень редкими побочными эффектами вакцинации против COVID-19. Исходные данные указывают на возможность повышенного риска миокардита при вакцинации Moderna. Симптомы этого состояния могут включать усталость, нерегулярный пульс, жар, боль в груди, боль при глубоком вдохе и боль в левой руке или в центре груди.