Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Исследование: На четверть больше людей начали страдать тревожностью и депрессией за год пандемии

Суббота, 9 октября 2021, 02:40
Исследование: На четверть больше людей начали страдать тревожностью и депрессией за год пандемии

В течение первого года пандемии количество случаев депрессии и тревожности в мире увеличилось более чем на четверть, особенно среди женщин и молодежи.

Источник: исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, AFP

Детали: Отмечается, что существует тесная связь между высоким уровнем заболеваемости COVID-19, ограничениями на передвижение и повышенным уровнем депрессии и тревожности.

В 2020 году еще 52 млн человек страдали от серьезного депрессивного расстройства и еще 76 млн человек страдали от тревожности. Это 28-% и 26-% увеличение заболеваемости соответственно.

Анализ показал, что женщины пострадали непропорционально больше, в основном потому, что меры по пандемии усилили существующее неравенство в отношении здоровья и социальное неравенство в большинстве стран. Дополнительные обязанности по уходу и домашние обязанности, как и ранее в основном ложатся на женщин, и женщины гораздо чаще становятся жертвами домашнего насилия, которое резко возросло во время пандемии.

Исследование показало, что закрытие школ и колледжей ограничивало способность молодых людей учиться, взаимодействовать со сверстниками и получать работу, что приводило к чрезмерным последствиям для психического здоровья среди 20-24-летних.

Анализируя данные, собранные в Северной Америке, Европе и Восточной Азии, исследователи смоделировали ожидаемую распространенность депрессии и тревоги. Если бы пандемия не состоялась, можно было бы ожидать 193 млн случаев депрессии. Это по сравнению с 246 млн случаев, наблюдавшихся в 2020 году.

Аналогичным образом, что касается тревожности, модели предусмотрели 298 млн случаев тревожности во всем мире без COVID-19, тогда как на самом деле фактическое количество случаев в прошлом году составило 374 млн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: