Исследование: На четверть больше людей начали страдать тревожностью и депрессией за год пандемии

В течение первого года пандемии количество случаев депрессии и тревожности в мире увеличилось более чем на четверть, особенно среди женщин и молодежи.

Источник: исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, AFP

Детали: Отмечается, что существует тесная связь между высоким уровнем заболеваемости COVID-19, ограничениями на передвижение и повышенным уровнем депрессии и тревожности.

В 2020 году еще 52 млн человек страдали от серьезного депрессивного расстройства и еще 76 млн человек страдали от тревожности. Это 28-% и 26-% увеличение заболеваемости соответственно.

Анализ показал, что женщины пострадали непропорционально больше, в основном потому, что меры по пандемии усилили существующее неравенство в отношении здоровья и социальное неравенство в большинстве стран. Дополнительные обязанности по уходу и домашние обязанности, как и ранее в основном ложатся на женщин, и женщины гораздо чаще становятся жертвами домашнего насилия, которое резко возросло во время пандемии.

Исследование показало, что закрытие школ и колледжей ограничивало способность молодых людей учиться, взаимодействовать со сверстниками и получать работу, что приводило к чрезмерным последствиям для психического здоровья среди 20-24-летних.

Анализируя данные, собранные в Северной Америке, Европе и Восточной Азии, исследователи смоделировали ожидаемую распространенность депрессии и тревоги. Если бы пандемия не состоялась, можно было бы ожидать 193 млн случаев депрессии. Это по сравнению с 246 млн случаев, наблюдавшихся в 2020 году.

Аналогичным образом, что касается тревожности, модели предусмотрели 298 млн случаев тревожности во всем мире без COVID-19, тогда как на самом деле фактическое количество случаев в прошлом году составило 374 млн.