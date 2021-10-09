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СМИ: США встретятся с "Талибаном" на первых переговорах на высоком уровне после вывода войск

Суббота, 9 октября 2021, 04:42

Делегация США встретится с высокопоставленными представителями боевиков "Талибана" в катарской Дохе в субботу и воскресенье на их первой личной встрече на высшем уровне, с тех пор как Вашингтон вывел свои войска из Афганистана.

Источник: два высокопоставленных представителя администрации США в Reuters

Детали: Официальные лица США заявили, что главным приоритетом является удерживание талибов в их приверженности тому, что они не позволят Афганистану вновь стать центром "Аль-Каиды" или других экстремистов. Также на группировку  будут давить, чтобы улучшить доступ для гуманитарной помощи.

Высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности сказал, что "эта встреча не посвящена признанию или предоставлению легитимности". По словам чиновника, Штаты "по-прежнему убеждены в том, что любая легитимность должна быть заработана действиями талибов. Им необходимо иметь устойчивый послужной список".

В состав американской делегации на высоком уровне войдут официальные лица из Государственного департамента, USAID и разведывательного сообщества США.

Напомним: 31 августа 2021 года Штаты вывели свой военный контингент из Афганистана, где талибы захватили власть.

Темы: Афганистан
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