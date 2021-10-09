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Нуланд, находящаяся под санкциями РФ, едет в Москву

Суббота, 9 октября 2021, 08:39
Нуланд во время визита в Киев, president.gov.ua

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября посетит Москву, где встретится с представителями российских властей.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву (Россия) для встречи с высшими должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов".

Детали: Отмечается, что 14 октября Нуланд посетит Ливан, а 15 октября – Великобританию.

Что предшествовало: Ранее о возможности визита Нуланд в Москву сообщал российский "Коммерсант".

По данным издания, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в МИД РФ отношения с США, а второй – все постсоветское пространство, включая Украину. Не исключена встреча Нуланд с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который курирует от Кремля переговоры по Донбассу в Трехсторонний контактной группе, говорилось в публикации.

В сентябре Нуланд приезжала в Киев и заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в успехе Нормандских переговоров, а потому готовы оказывать помощь.

Украинская правда
Темы: СШАРосcия
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