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В Грузии заявили, что Саакашвили начал принимать мед и сок

Суббота, 9 октября 2021, 15:52
фото с Facebook Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в грузинской тюрьме, начал принимать мед и натуральный сок.

Источник: начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили, сообщает Грузия online, Саакашвили в Facebook

Прямая речь Цхварашвили: "В понедельник была изготовлена личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока.

Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение".

Детали: В то же время, на Facebook-странице Саакашвили появилось его обращение к международному сообществу, в котором политик заявил о незаконном содержании под стражей без суда.

Дословно Саакашвили: "В соответствии с законодательством Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд.

Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается.

Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время, как почти в каждом крупном городе моя партия идет следом за партией Иванишвили".

Предыстория:

  • Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.
  • Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от выдачи Украине.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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