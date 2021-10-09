В Грузии заявили, что Саакашвили начал принимать мед и сок
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в грузинской тюрьме, начал принимать мед и натуральный сок.
Источник: начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили, сообщает Грузия online, Саакашвили в Facebook
Прямая речь Цхварашвили: "В понедельник была изготовлена личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока.
Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение".
Детали: В то же время, на Facebook-странице Саакашвили появилось его обращение к международному сообществу, в котором политик заявил о незаконном содержании под стражей без суда.
Дословно Саакашвили: "В соответствии с законодательством Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд.
Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается.
Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время, как почти в каждом крупном городе моя партия идет следом за партией Иванишвили".
Предыстория:
- Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.
- Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от выдачи Украине.
- В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.
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