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В Турции задержали группу вооруженных россиян, их подозревают в шпионаже

Суббота, 9 октября 2021, 19:14
В Турции задержали группу вооруженных россиян, их подозревают в шпионаже
Турецкие полицейские, фото с сайта 63 olay

В Турции силовики задержали 6 человек по подозрению в шпионаже, турецкие СМИ сообщили о наличии у задержанных российских паспортов.

Источник: CNN Turk, издание Yeniakit, Новая газета со ссылкой на Haber Turk

Детали: Отмечается, что россиян задержали в Стамбуле и Анталии во время успешной совместной спецоперации турецкой полиции и разведки страны.

6 человек с паспортами РФ подозреваются в шпионаже и подготовке вооруженного нападения.

У задержанных изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также магазины и патроны для оружия.

По данным турецких силовиков, которых цитируют местные СМИ, задержанные готовили вооруженное нападение в Стамбуле и собирали конфиденциальную информацию в целях "политического или военного шпионажа".

 
Вилучені речі під час затримання підозрюваних
CNN Turk
 

Изъятые вещи при задержании подозреваемых

CNN Turk

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Темы: шпионажРосcияТурция
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