Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала
Канцлер Австрии Курц объявил, что уходит со своего поста.
Источник: BBC, The Guardian
Детали: В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела против канцлера Себастьяна Курца, его партнеры по коалиции потребовали смены главы правительства.
После этого Курц заявил, что уходит в отставку и предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в качестве своего преемника.
Прямая речь Курца: "Сейчас нам нужны стабильные условия. Поэтому, чтобы выйти из тупиковой ситуации, я хочу предотвратить хаос и обеспечить стабильность".
Что предшествовало: Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции с партией Курца, в пятницу, 8 октября, провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призвали Курца уйти в отставку и планируют подать вотум недоверия на специальной сессии парламента во вторник.
Напомним:
- Прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.
- В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца.
- Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалил его прежнее правительство.