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Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

Суббота, 9 октября 2021, 21:29
Себастьян Курц, скрин с видео

Канцлер Австрии Курц объявил, что уходит со своего поста.

Источник: BBC, The Guardian

Детали: В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела против канцлера Себастьяна Курца, его партнеры по коалиции потребовали смены главы правительства.

После этого Курц заявил, что уходит в отставку и предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в качестве своего преемника.

Прямая речь Курца: "Сейчас нам нужны стабильные условия. Поэтому, чтобы выйти из тупиковой ситуации, я хочу предотвратить хаос и обеспечить стабильность".

Что предшествовало: Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции с партией Курца, в пятницу, 8 октября, провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призвали Курца уйти в отставку и планируют подать вотум недоверия на специальной сессии парламента во вторник.

Напомним:

  • Прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.
  • В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца.
  • Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалил его прежнее правительство.

Темы: скандалкоррупцияАвстрия
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