Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

Канцлер Австрии Курц объявил, что уходит со своего поста.

Источник: BBC, The Guardian

Детали: В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела против канцлера Себастьяна Курца, его партнеры по коалиции потребовали смены главы правительства.

После этого Курц заявил, что уходит в отставку и предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в качестве своего преемника.

Прямая речь Курца: "Сейчас нам нужны стабильные условия. Поэтому, чтобы выйти из тупиковой ситуации, я хочу предотвратить хаос и обеспечить стабильность".

Что предшествовало: Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции с партией Курца, в пятницу, 8 октября, провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призвали Курца уйти в отставку и планируют подать вотум недоверия на специальной сессии парламента во вторник.

Напомним: