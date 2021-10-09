Маск рассказал, когда ждать первые авто Tesla немецкого производства

Первые автомобили, которые будут собираться на новой фабрике Tesla в Берлине, должны сойти с производственного конвейера уже в ноябре.

Источник: генеральный директор Tesla Inc Маск, которого цитирует Reuters

Детали: Гендиректор Tesla ожидает, что уже в ближайшие недели фабрика заработает. Финальные консультации с общественностью на тему экологичности производства завершаются 14 октября, после чего Минприроды Германии, как надеется Маск, сможет принять окончательное решение и даст "зеленый свет" для запуска фабрики.

По словам Маска, предприятие не повредит окружающей среде, поскольку фабрика будет использовать "относительно мало" воды. Министр экономики Бранденбурга оценил шансы выдачи разрешения фабрике на уровне 95%.

В то же время Маск признался, что начало работы предприятия в Германии хотя и является важнейшим этапом, все же компании позже придется приложить существенные усилия, чтобы выйти на массовое производство Tesla на этом заводе.

Цель компании - изготовление на берлинской фабрике от 5 тыс. до 10 тыс. авто в день, аккумуляторы для электрокаров планируется производить на месте.

Прямая речь Маска: "Для достижения больших объемов производства понадобится больше времени, чем для строительства самого завода".

Tesla hopes to build 5-10,000 vehicles a week at Berlin plant - Musk https://t.co/1Mp6MgsVox pic.twitter.com/Hh78mVKInP — Reuters (@Reuters) October 9, 2021

Предыстория: Tesla объявила о планах инвестировать 5 млрд евро (около 5,8 миллиарда долларов) в аккумуляторный завод рядом с предприятием по изготовлению авто в Германии.

Маск при этом опасается, что будет достаточно сложно набрать на работу соответствующее количество специалистов, поэтому призвал людей со всей Европы подавать свои кандидатуры, чтобы обеспечить производство рабочей силой в необходимых объемах.