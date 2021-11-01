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Пресс-секретарь Белого дома получила положительный тест на Covid

Понедельник, 1 ноября 2021, 00:28
Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в воскресенье вечером, что получила положительный результат на COVID-19, после того как решила не ехать с президентом США Джо Байденом на саммит G20 в Рим, поскольку члены ее семьи ранее получили положительные тесты.

Источник: Псаки, цитирует Daily Mail

Прямая речь: "В последний раз я контактировала с президентом (Байденом – ред.) во вторник, когда мы сидели на расстоянии более шести футов друг от друга и были в масках".

"Благодаря вакцине я почувствовал только легкие симптомы, что позволило мне продолжать работать из дома".

Детали: Пресс-секретарь Белого дома отметила, что после консультаций приняла решение в среду не сопровождать Байдена в заграничной поездке из-за положительных ковид-тестов ее семьи.

Псаки добавила, что планирует вернуться к работе после 10-дневного домашнего карантина.

Темы: СШАкоронавирус
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