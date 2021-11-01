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1,7 миллиона прививок против коронавируса сделали в Украине за неделю

Понедельник, 1 ноября 2021, 08:38
Фото с официального портала Киева kyivcity.gov.ua

На фоне усиления ограничений для невакцинированных граждан за последнюю неделю октября в Украине сделали 1 740 231 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Дословно Минздрав: "За прошедшую неделю сделана 1 740 231 прививка! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!".

Детали: В воскресенье 31 октября 117 818 человек были привиты против Covid-19: первую дозу вакцины получили 89 546 человек, вторую дозу – 28 272 человека.

С 24 февраля сделана 17 695 591 прививка, привиты 10 245 775 человек.

Из них одну дозу вакцины получили 10 245 773 человека, полностью иммунизированы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияэпидемиякоронавирусCovid-2019медицина
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