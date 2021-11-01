Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Легковушка влетела в грузовик в Кировоградской области: погибли взрослый и 3 детей

Понедельник, 1 ноября 2021, 08:31
Легковушка влетела в грузовик в Кировоградской области: погибли взрослый и 3 детей
Фото иллюстративное из pixabay.com

Один взрослый и трое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Кировоградской области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, полиция Кировоградской области

Дословно ГСЧС: "произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.)".

Детали: Авария произошла 1 ноября в 1:05 на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района.

По данным полиции, водитель автомобиля "КИА Sportage" во время совершения маневра обгона двигавшегося впереди транспортного средства выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault.

В результате происшествия 46-летний водитель КИА и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 14 и 16 лет погибли на месте происшествия.

Личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полиция установит все обстоятельства ДТП.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: аварияКировоградская областьдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
авария
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: