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Легковушка влетела в грузовик в Кировоградской области: погибли взрослый и 3 детей

Понедельник, 1 ноября 2021, 09:31
Фото иллюстративное из pixabay.com

Один взрослый и трое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Кировоградской области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, полиция Кировоградской области

Дословно ГСЧС: "произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.)".

Детали: Авария произошла 1 ноября в 1:05 на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района.

По данным полиции, водитель автомобиля "КИА Sportage" во время совершения маневра обгона двигавшегося впереди транспортного средства выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault.

В результате происшествия 46-летний водитель КИА и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 14 и 16 лет погибли на месте происшествия.

Личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полиция установит все обстоятельства ДТП.

Украинская правда
Темы: аварияКировоградская областьдети
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