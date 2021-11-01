Из 5 самолетов под санкциями СНБО в Украине "застрял" один, остальные обошли санкции

Из пяти самолетов, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, четыре самолета продолжают летать за пределами нашей страны, три самолета изменили регистрацию и только один самолет, которым пользовался Виктор Медведчук, стоит в Украине.

Источник: расследование Михаила Ткача на "Украинской правде"

Детали: 19 февраля СНБО наложил санкции на несколько десятков физических лиц и компаний, а также на 5 частных самолетов: самолет Виктора Медведчука, который якобы арендовал, два самолета, которые имеют отношение к Тарасу Козаку, самолет Виталия Хомутынника, самолет столичного застройщика Игоря Кушнира, который был зарегистрирован на фирму его жены

Санкции были наложены на 3 года, но три из этих самолетов уже проданы, четвертый предположительно продается сейчас и только один самолет действительно находится под санкциями.

Сменили регистрацию и летают самолеты бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника, президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира и соратника Медведчука из ОПЗЖ Тараса Козака, который якобы скрывается в России.

Эти самолеты покинули Украину перед введением санкций и впоследствии сменили бортовые номера и место регистрации, что позволило им функционировать дальше.

Самолет Хомутынника Гольфстрим G 280 покинул Украину 14 февраля, за 5 дней до санкций.

По информации источников УП в авиационной сфере, в конце апреля-начале мая Хомутынник выставил самолет на продажу. Сам Хомутынник подтвердил УП факт обращения в СНБО относительно "ошибочности санкций" против его компании и сообщил о "вынужденной перепродаже самолета другой компании в холдинге".

2 августа самолет с бортовым номером Т7-СIF (Cascade Investment Fund, название инвестиционного фонда Хомутынника – УП) прилетел в швейцарский город Сент-Галлен, где расположен сервисный центр самолетов Гольфстрим, а через неделю вылетел оттуда с бортовым номером T7-CSCD (аббревиатура от названия компании Хомутынника Каскад).

После этого самолет на 2 дня прилетал в Киев ("Борисполь") с остановкой в ​​Ницце.

Самолет Гольфстрим G200 Кушнира продан по такой же схеме.

31 мая самолет прилетел из Ниццы в аэропорт Сент-Галлен, а 19 августа борт вылетел оттуда с американской регистрацией и бортовым номером N673DM вместо T7-ABC. В сентябре самолет с яркой окраской был замечен в аэропорту города Атланта в США.

Кушнир уже обзавелся самолетом Гольфстрим G 450 с бортовым номером OE-LKS.

У Козака были самолеты Гольфстрим G150 и Гольфстрим G450, которые до попадания под санкции регулярно курсировали между Киевом и Москвой, а в момент введения санкций были за пределами Украины.

Гольфстрим G150 с бортовым номером Т7-GLT 10 февраля прилетел из Москвы через Стамбул в швейцарский Сент-Галлен. В конце июля самолет вылетел в США с американской регистрацией и бортовым номером N375AB. По информации источников "Украинской правды", этот самолет был продан.

Второй самолет, который имел отношение к Козаку, похоже, также выставили на продажу. Источники УП в авиационной сфере говорят, что в Украине таких самолетов три, но два из них были недавно приобретены и не продаются, а третий принадлежит Казаку.

После введения санкций, этот борт преимущественно курсирует между Москвой и Минском, летает в России и бывает в Европе, а также летал в ОАЭ в тот период, когда туда ездил президент Украины Владимир Зеленский.

После введения санкций не летает только самолет, которым пользовался Медведчук.

Не помогло даже то, что МИД уведомил ЕС, США и другие государства о санкциях и просил их ввести аналогичные ограничения к бортам, так как они сменили бортовые номера.