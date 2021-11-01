В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч
Понедельник, 1 ноября 2021, 11:37
В Киеве с 1 ноября по 1 апреля ввели единый скоростной режим – в городе разрешили ездить только 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.
Источник: заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram
Прямая речь Усова: "В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час.
С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже".
Детали: Изменения внесут на 7 участках улично-дорожной сети столицы:
- Набережное шоссе,
- Приднепровское шоссе,
- Столичное шоссе,
- проспект Бажана,
- улица Саперно-Слободская,
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков),
- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака).
Детали: Чиновник напомнил, что смена скоростного режима предусмотрена соответствующим решением Киевсовета.
Украинская правда