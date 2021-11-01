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В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч

Понедельник, 1 ноября 2021, 11:37
В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч
Фото из Telegram Усова. Коллаж УП

В Киеве с 1 ноября по 1 апреля ввели единый скоростной режим – в городе разрешили ездить только 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Источник: заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram

Прямая речь Усова: "В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже".

Детали: Изменения внесут на 7 участках улично-дорожной сети столицы:

  • Набережное шоссе,
  • Приднепровское шоссе,
  • Столичное шоссе,
  • проспект Бажана,
  • улица Саперно-Слободская,
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков),
  • проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака).

Детали: Чиновник напомнил, что смена скоростного режима предусмотрена соответствующим решением Киевсовета.

Украинская правда

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Темы: Киевдороги
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