В Киеве с 1 ноября ограничили скорость до 50 км/ч

В Киеве с 1 ноября по 1 апреля ввели единый скоростной режим – в городе разрешили ездить только 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Источник: заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram

Прямая речь Усова: "В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтировал 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже".

Детали: Изменения внесут на 7 участках улично-дорожной сети столицы:

Набережное шоссе,

Приднепровское шоссе,

Столичное шоссе,

проспект Бажана,

улица Саперно-Слободская,

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков),

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака).

Детали: Чиновник напомнил, что смена скоростного режима предусмотрена соответствующим решением Киевсовета.