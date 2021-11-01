Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский во 2 туре выборов опередил бы Порошенко на 10% – опрос

Понедельник, 1 ноября 2021, 12:44
фото: ОПУ

Если бы во втором туре президентских выборов оказались действующий президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, то Зеленского поддержали бы – 55,6% определившихся с выбором респондентов, а Порошенко – 44,4%.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 23-27 октября по заказу "Обозревателя"

Дословно: "Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% — за Порошенко".

Детали: По данным в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Зеленского проголосовали бы 55,6%, а за Порошенко — 44,4% респондентов.

При этом почти 33% респондентов заявили, что не голосовали бы ни за одного из кандидатов. Еще почти 20% опрошенных ответили, что не принимали бы участия в выборах, или же не смогли ответить на вопрос.

 

Исследование проходило с 23 по 27 октября. Методом телефонных интервью опросили 1200 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкоопроссоциология
powered by lun.ua
Главное сегодня

Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны

Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Наихудший этап пандемии Covid может закончиться в 2022 году – ученые

фотоСБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко

Рада готовится назначить 4 министров в четверг

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибыл в Великобританию для участия в конференции по климату
Зеленский и Санду обсудили ситуацию с энергетикой в Украине и Молдове
Зеленский пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей
Последние новости
03:48
Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer
02:50
Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"
01:51
США начинают масштабную кампанию ковид-вакцинации детей
01:04
фотоВ Киеве горит ресторан
00:37
Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны
23:46
Министр энергетики борется в суде с Киевоблгазсбытом
23:16
В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия
23:00
Главное из зарубежья: новые ограничения в ЕС, украинская вакцина, обещания от США
22:48
Саакашвили потерял 10% веса, у него учащенное сердцебиение – врач
22:25
Таран: Важно иметь возможность воевать с НАТО еще до вступления в Альянс
Все новости...