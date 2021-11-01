Зеленский во 2 туре выборов опередил бы Порошенко на 10% – опрос
Если бы во втором туре президентских выборов оказались действующий президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, то Зеленского поддержали бы – 55,6% определившихся с выбором респондентов, а Порошенко – 44,4%.
Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 23-27 октября по заказу "Обозревателя"
Дословно: "Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% — за Порошенко".
Детали: По данным в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Зеленского проголосовали бы 55,6%, а за Порошенко — 44,4% респондентов.
При этом почти 33% респондентов заявили, что не голосовали бы ни за одного из кандидатов. Еще почти 20% опрошенных ответили, что не принимали бы участия в выборах, или же не смогли ответить на вопрос.
Исследование проходило с 23 по 27 октября. Методом телефонных интервью опросили 1200 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.