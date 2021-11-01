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Среда и четверг в Раде могут пройти в кадровых вопросах – Стефанчук

Понедельник, 1 ноября 2021, 12:01
Среда и четверг в Раде могут пройти в кадровых вопросах – Стефанчук
Руслан Стефанчук, фото Дмитрия Ларина, УП Ruslan Stefanchuk, foto Dmitriya Larina, UP

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал внеочередное заседание парламента на вечер вторника и рассмотрение кадровых вопросов Кабинета министров в среду и четверг.

Источник: брифинг Стефанчука

Прямая речь: "Мы планируем, что среда и четверг могут пройти в вопросах, связанных с кадрами, – кадровые увольнения, кадровые назначения".

Детали: Внеочередное заседание в 16:00 вторника будет посвящено постановлению, касающемуся допуска к парламенту с точки зрения вакцинации, закону о лекарствах от Covid-19, вопросу возобновления деятельности Национального обеспечения качества высшего образования, другим гуманитарным и социальным вопросам.

Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний день подписано одно распоряжение о внеочередном заседании, инициированном президентом Украины. Кроме того, сегодня утром я подписал распоряжение о выдаче подписных листов на, возможно, еще одно или два пленарных заседания, которое должно касаться вопросов, связанных с кислородными станциями.

Но я предложил коллегам другой выход: как только мы выйдем из бюджета, чтобы этот законопроект стал одним из приоритетных – и тогда нет необходимости проводить внеочередное заседание, его можно решить в рамках традиционного пленарного заседания. Пока других предложений не поступало".

Алена Рощенко, УП

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Темы: СтефанчукВерховная РадаКабинет министровкадры
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