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Возле суда в Крыму оккупанты задержали десятки граждан

Понедельник, 1 ноября 2021, 13:29
Возле суда в Крыму оккупанты задержали десятки граждан
фото: Крымская солидарность

У здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе оккупанты задержали 19 крымских татар.

Источник: "Крымская Солидарность"

Детали: В суде в это время по видеосвязи с военным судом во Власихе рассматривалась апелляция по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".

Отмечается, что среди 19 задержанных - 7 женщин. У одной из них снаружи остался малолетний ребенок — его забрала мать задержанной.

Список задержанных:

  • Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977
  • Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993
  • Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971
  • Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986
  • Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990
  • Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999
  • Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980
  • Ниметулаев Ремзи Синаверович 14.10.1985
  • Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995
  • Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984
  • Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984
  • Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995
  • Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982
  • Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989
  • Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.96
  • Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02.1986
  • Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002
  • Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004
  • Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987

Всех посадили в заранее подогнанный автобус.

 

Задержанных увезли в так называемый 3-й отдел полиции "Центральный" управления МВД России в Симферополе.

Некоторое время к ним не допускали защитника, не были разъяснены права, обязанности и причины задержания.

 

Отмечается, что среди задержанных находится инсулинозависимая женщина — ей необходимо делать плановые инъекции, беременная и несовершеннолетняя.

Сейчас в участке остаётся 18 человек. Они пишут коллективные жалобы в прокуратуру.

 

Украинская правда

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Темы: Крымоккупация
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