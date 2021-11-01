Возле суда в Крыму оккупанты задержали десятки граждан
У здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе оккупанты задержали 19 крымских татар.
Источник: "Крымская Солидарность"
Детали: В суде в это время по видеосвязи с военным судом во Власихе рассматривалась апелляция по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".
Отмечается, что среди 19 задержанных - 7 женщин. У одной из них снаружи остался малолетний ребенок — его забрала мать задержанной.
Список задержанных:
- Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977
- Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993
- Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971
- Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986
- Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990
- Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999
- Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980
- Ниметулаев Ремзи Синаверович 14.10.1985
- Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995
- Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984
- Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984
- Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995
- Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982
- Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989
- Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.96
- Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02.1986
- Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002
- Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004
- Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987
Всех посадили в заранее подогнанный автобус.
Задержанных увезли в так называемый 3-й отдел полиции "Центральный" управления МВД России в Симферополе.
Некоторое время к ним не допускали защитника, не были разъяснены права, обязанности и причины задержания.
Отмечается, что среди задержанных находится инсулинозависимая женщина — ей необходимо делать плановые инъекции, беременная и несовершеннолетняя.
Сейчас в участке остаётся 18 человек. Они пишут коллективные жалобы в прокуратуру.