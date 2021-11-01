Возле суда в Крыму оккупанты задержали десятки граждан

У здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе оккупанты задержали 19 крымских татар.

Источник: "Крымская Солидарность"

Детали: В суде в это время по видеосвязи с военным судом во Власихе рассматривалась апелляция по делу красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир".

Отмечается, что среди 19 задержанных - 7 женщин. У одной из них снаружи остался малолетний ребенок — его забрала мать задержанной.

Список задержанных:

Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977

Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993

Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971

Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986

Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990

Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999

Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980

Ниметулаев Ремзи Синаверович 14.10.1985

Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995

Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984

Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984

Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995

Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982

Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989

Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.96

Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02.1986

Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002

Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004

Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987

Всех посадили в заранее подогнанный автобус.

Задержанных увезли в так называемый 3-й отдел полиции "Центральный" управления МВД России в Симферополе.

Некоторое время к ним не допускали защитника, не были разъяснены права, обязанности и причины задержания.

Отмечается, что среди задержанных находится инсулинозависимая женщина — ей необходимо делать плановые инъекции, беременная и несовершеннолетняя.

Сейчас в участке остаётся 18 человек. Они пишут коллективные жалобы в прокуратуру.