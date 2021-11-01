За 4 дня в приложении "Дія" сгенерировали миллион Covid-сертификатов – Федоров 

Приложением цифровых госуслуг "Дія" пользуются уже 9 миллионов украинцев, а сертификатов о вакцинации против Covid-19 сгенерировали в цифровом формате уже 5 миллионов.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро – за 10 дней.

Такой взлет связан с Covid-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти".

Детали: Федоров отметил, что ему хотелось бы "более радостного повода для покорения нового рубежа", но радует то, что украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты.

Министр уверен, что "чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений".