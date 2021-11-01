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За 4 дня в приложении "Дія" сгенерировали миллион Covid-сертификатов – Федоров 

Понедельник, 1 ноября 2021, 14:12
За 4 дня в приложении Дія сгенерировали миллион Covid-сертификатов – Федоров 
Проверка ковид-сертификатов в киевском метро, фото Эльдара Сарахмана, УП

Приложением цифровых госуслуг "Дія" пользуются уже 9 миллионов украинцев, а сертификатов о вакцинации против Covid-19 сгенерировали в цифровом формате уже 5 миллионов. 

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 

Прямая речь: "Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро – за 10 дней.

Такой взлет связан с Covid-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти".

Детали: Федоров отметил, что ему хотелось бы "более радостного повода для покорения нового рубежа", но радует то, что украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты.

Министр уверен, что "чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений".

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациядиджитализацияФедоров
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