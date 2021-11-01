Зеленский в Глазго рассказал о двух экобомбах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции ООН по изменению климата в Глазго 1 ноября призвал к "глобальному потеплению в отношениях государств", рассказав о двух экологических бомбах, которые возникли, по его словам, из-за невыполнения гарантий Украине.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова - и в отношении экологических соглашений, и не касающихся окружающей среды.

В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены. Планета получила две экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Крым с его уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой России, а на оккупированных частях Донбасса сейчас – затопленные шахты, деградация почвы и нехватка питьевой воды.

"И все это сейчас. Это общая угроза для всего мира. В наше время беда, где бы она ни случилась, я уверен, касается абсолютно всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки стран мира", – отметил глава государства.

Ранее в правительстве рассказали об ожиданиях Украины от климатического саммита в Глазго.