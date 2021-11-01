На ремонте Днестровской ГАЭС разворовали 60 миллионов: силовики провели обыски

По делу о хищении 60 миллионов гривен на ремонте Днестровской ГАЭС прокуратура провела обыски у заказчиков и производителей работ.

Источник: Киевская городская прокуратура, Департамент стратегических расследований НПУ

Детали: По данным следствия, в течение 2016 – 2020 годов между ЧАО "Укргидроэнерго", консорциумом "НПО "Укргидроэнергобуд" и рядом подрядных организаций был заключен ряд договоров на проведение строительных работ на Днестровской ГАЭС.

С целью хищения средств подрядные организации, которые оказались аффилированными к предприятиям-заказчикам, вносили недостоверные сведения в официальные документы об объемах произведенных работ и их стоимости, в частности, вносились фактически не выполнявшиеся работы.

Кроме того, для вывода средств в "теневое обращение" заключались условные сделки на выполнение работ и предоставление услуг с обществами, имеющими признаки фиктивности. Полученные таким образом средства распределялись между всеми участниками схемы.

По предварительным оценкам специалистов, общая сумма выявленных нарушений составляет более 60 миллионов гривен.

В связи с изложенным правоохранители провели обыски по адресам офисных помещений упомянутых предприятий и изъяли первичную бухгалтерскую документацию, договоры, "черновые" записи и другие документы, имеющие значение для расследования.

фото полиции

Также с целью установления окончательной суммы нанесенного государству ущерба назначен ряд судебных экспертиз.