Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На ремонте Днестровской ГАЭС разворовали 60 миллионов: силовики провели обыски

Понедельник, 1 ноября 2021, 19:54
фото столичной прокуратуры

По делу о хищении 60 миллионов гривен на ремонте Днестровской ГАЭС прокуратура провела обыски у заказчиков и производителей работ.

Источник: Киевская городская прокуратура, Департамент стратегических расследований НПУ

Детали: По данным следствия, в течение 2016 – 2020 годов между ЧАО "Укргидроэнерго", консорциумом "НПО "Укргидроэнергобуд" и рядом подрядных организаций был заключен ряд договоров на проведение строительных работ на Днестровской ГАЭС.

С целью хищения средств подрядные организации, которые оказались аффилированными к предприятиям-заказчикам, вносили недостоверные сведения в официальные документы об объемах произведенных работ и их стоимости, в частности, вносились фактически не выполнявшиеся работы.

Кроме того, для вывода средств в "теневое обращение" заключались условные сделки на выполнение работ и предоставление услуг с обществами, имеющими признаки фиктивности. Полученные таким образом средства распределялись между всеми участниками схемы.

По предварительным оценкам специалистов, общая сумма выявленных нарушений составляет более 60 миллионов гривен.

В связи с изложенным правоохранители провели обыски по адресам офисных помещений упомянутых предприятий и изъяли первичную бухгалтерскую документацию, договоры, "черновые" записи и другие документы, имеющие значение для расследования.

 
фото полиции

Также с целью установления окончательной суммы нанесенного государству ущерба назначен ряд судебных экспертиз.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден раскритиковал Китай и Россию за отсутствие на COP26

Лига Чемпионов: "Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве

Новости 2 ноября: дело Медведчука, Зеленский и Байден

фотоЗащищал родную землю с первых лет войны: 2 ноября на Донбассе погиб воин-штурмовик

В Минобороны назвали количество российских войск у границы Украины: 90 тысяч

Рада оперативно рассмотрит отставку пятерых министров

Все новости...
Последние новости
04:58
Эфиопия объявила ЧП, премьер призвал вооружиться из-за наступления повстанцев Тиграя
03:50
Швейцарская прокуратура обвинила экс-руководителей ФИФА и УЕФА в мошенничестве
02:51
СМИ: Боевики атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана, 25 убитых
01:40
Неизвестные подожгли поезд в Чили на фоне конфликта с коренным народом
00:45
Байден раскритиковал Китай и Россию за отсутствие на COP26
23:54
Лига Чемпионов: "Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве
23:52
В ДТЭК считают обвинения в аварийной помощи "политическим давлением"
23:28
Нидерланды возвращают Covid-ограничения: маски, работа из дома и "пропуска здоровья"
23:00
Новости 2 ноября: дело Медведчука, Зеленский и Байден
22:43
Командующий ОС объяснил, как и когда на передовой открывают ответный огонь
Все новости...