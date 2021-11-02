Франция отложила санкции против Британии в споре насчет рыбы
Президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированные торговые санкции в отношении Великобритании в связи с рыболовным спором.
Источник: Reuters, The Guardian со ссылкой на заявление Макрона в кулуарах климатической конференции Cop26 в Глазго
Детали: В частности, Макрон отложил угрозу заблокировать экспорт Британии и запретить ее рыбакам выгружать улов во французских портах с полуночи.
Как отмечается, этот шаг необходим, чтобы переговорщики по обе стороны могли работать над новыми предложениями по урегулированию спора о правах на рыбалку после Brexit.
Дэвид Фрост, секретарь Великобритании по Brexit, должен встретиться в четверг в Париже с Клеманом Боном, французским министром по делам ЕС, чтобы обсудить возможные пути выхода из кризиса.
Предыстория:
- Спор между Францией и Британией был вызван правилами лицензирования рыболовных судов ЕС, желающих работать в водах возле Британии и Нормандских островов после Brexit.
- 27 октября ссора между Лондоном и Парижем вспыхнула с новой силой.
- Франция пригрозила перебоями в торговле со 2 ноября, если ее лодкам не будет предоставлен дополнительный доступ к британским водам. Эти меры будут включать систематические таможенные и санитарные проверки ввозимых во Францию продуктов и запрет на разгрузку морепродуктов.