Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция отложила санкции против Британии в споре насчет рыбы

Вторник, 2 ноября 2021, 01:47
Франция отложила санкции против Британии в споре насчет рыбы
CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированные торговые санкции в отношении Великобритании в связи с рыболовным спором.

Источник: Reuters, The Guardian со ссылкой на заявление Макрона в кулуарах климатической конференции Cop26 в Глазго

Детали: В частности, Макрон отложил угрозу заблокировать экспорт Британии и запретить ее рыбакам выгружать улов во французских портах с полуночи.

Как отмечается, этот шаг необходим, чтобы переговорщики по обе стороны могли работать над новыми предложениями по урегулированию спора о правах на рыбалку после Brexit.

Дэвид Фрост, секретарь Великобритании по Brexit, должен встретиться в четверг в Париже с Клеманом Боном, французским министром по делам ЕС, чтобы обсудить возможные пути выхода из кризиса.

Предыстория:

  • Спор между Францией и Британией был вызван правилами лицензирования рыболовных судов ЕС, желающих работать в водах возле Британии и Нормандских островов после Brexit.
  • 27 октября ссора между Лондоном и Парижем вспыхнула с новой силой.
  • Франция пригрозила перебоями в торговле со 2 ноября, если ее лодкам не будет предоставлен дополнительный доступ к британским водам. Эти меры будут включать систематические таможенные и санитарные проверки ввозимых во Францию ​​продуктов и запрет на разгрузку морепродуктов.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
Все новости...
Реклама: