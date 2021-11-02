Франция отложила санкции против Британии в споре насчет рыбы

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированные торговые санкции в отношении Великобритании в связи с рыболовным спором.

Источник: Reuters, The Guardian со ссылкой на заявление Макрона в кулуарах климатической конференции Cop26 в Глазго

Детали: В частности, Макрон отложил угрозу заблокировать экспорт Британии и запретить ее рыбакам выгружать улов во французских портах с полуночи.

Как отмечается, этот шаг необходим, чтобы переговорщики по обе стороны могли работать над новыми предложениями по урегулированию спора о правах на рыбалку после Brexit.

Дэвид Фрост, секретарь Великобритании по Brexit, должен встретиться в четверг в Париже с Клеманом Боном, французским министром по делам ЕС, чтобы обсудить возможные пути выхода из кризиса.

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