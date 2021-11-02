NASA отложила запуск SpaceX на МКС из-за медицинских проблем с космонавтом
Вторник, 2 ноября 2021, 03:45
NASA объявила о редкой задержке запуска ракеты SpaceX на Международную космическую станцию.
Источник: NASA, The Guardian
Детали: Отмечается, что задержка произошла из-за незначительной медицинской проблемы с участием одного из членов экипажа. В последний раз NASA откладывала запуск из-за медицинской проблемы с экипажем во время полета космического корабля "Атлантис" в 1990 году, когда командир миссии Джон Крейтон заболел.
Запуск на МКС был запланирован на среду 3 ноября.
Отмечается, что это второй перенос миссии SpaceX за неделю. Запуск, первоначально назначенный на воскресенье, был отложен до среды из-за несоответствующих погодных условий. Теперь он состоится 6 ноября.