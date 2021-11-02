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NASA отложила запуск SpaceX на МКС из-за медицинских проблем с космонавтом

Вторник, 2 ноября 2021, 02:45
NASA отложила запуск SpaceX на МКС из-за медицинских проблем с космонавтом
Joe Raedle/Getty Images

NASA объявила о редкой задержке запуска ракеты SpaceX на Международную космическую станцию.

Источник: NASA, The Guardian

Детали: Отмечается, что задержка произошла из-за незначительной медицинской проблемы с участием одного из членов экипажа. В последний раз NASA  откладывала запуск из-за медицинской проблемы с экипажем во время полета космического корабля "Атлантис" в 1990 году, когда командир миссии Джон Крейтон заболел.

Запуск на МКС был запланирован на среду 3 ноября.

Отмечается, что это второй перенос миссии SpaceX за неделю. Запуск, первоначально назначенный на воскресенье, был отложен до среды из-за несоответствующих погодных условий. Теперь он состоится 6 ноября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
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