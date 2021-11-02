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Reuters: Китай и Россия возобновили попытки ослабить санкции ООН против КНДР

Вторник, 2 ноября 2021, 05:43
GREG BAKER/AFP via Getty Images

Китай и Россия возобновили попытки подтолкнуть Совет Безопасности ООН к ослаблению санкций в отношении Северной Кореи.

Источник: проект резолюции, рассмотренный Reuters

Детали: Речь идет о запрете на экспорт статуй, морепродуктов и текстиля из Пхеньяна. Китай и Россия хотят, чтобы Совет снял эти санкции "в целях повышения уровня жизни гражданского населения" в КНДР. Проект резолюции также включает другие меры, впервые предложенные Россией и Китаем почти два года назад, включая снятие запрета на работу северокорейцев за рубежом и освобождение от санкций проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества.

Несколько дипломатов ООН на условиях анонимности заявили, что обновленный проект не найдет поддержки. Чтобы принять резолюцию, нужно девять голосов за и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.

Как сообщается, дипломаты заявили, что Китай и Россия еще не запланировали никаких переговоров по новому проекту.

Уточняется, что в 2019 году Россия и Китай провели два неформальных раунда переговоров по проекту резолюции, но так и не выставили его на голосование официально.

Справка. С 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН в связи с ее ядерной программой и программами баллистических ракет. Совбез усиливал санкции, пытаясь прекратить финансирование программ. Среди санкций - запрет на экспорт угля и других товаров и импорт нефти.

Темы: Северная КореясанкцииКитайРосcия
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