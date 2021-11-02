Социология "Рейтинга" показала наибольшее доверие к Зеленскому

По состоянию на конец октября, рейтинг доверия среди украинских политиков возглавляет действующий президент Владимир Зеленский, которому доверяют 39% опрошенных.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 21-23 октября

Дословно: "Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 59%. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%. 24%, не доверяют – 57%, не знают его – 16%.

Детали: Больше всего опрошенных не доверяют предыдущему президенту Петру Порошенко - 73%, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко не доверяют 72% респондентов.

При этом рейтинг недоверия относительно каждого политика выше 50%.

Исследование проходило 21-23 октября. Методом телефонных интервью на основе случайных мобильных номеров опросили 2500 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.