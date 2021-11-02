Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова ждет от Грузии объяснений по ряду вопросов после визита к Саакашвили

Вторник, 2 ноября 2021, 10:51

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность рядом вопросов, которые у нее возникли после визита к заключенному в Грузии Михеилу Саакашвили.

Об этом Денисова рассказала в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Она выразила обеспокоенность послу тем, что начиная с октября в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины по поводу длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины.

"В частности, я ощутила это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. Грузинские пограничники только после 40 минут задержки позволили мне въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у меня дипломатического паспорта", - отметила Денисова.

По ее словам, также грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины - адвокату Евгению Грушовцу, руководителю офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман.

"Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев. Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия", - сообщила Денисова.

Она также обсудила с грузинским дипломатом состояние здоровья Саакашвили, голодающего 32 дня.

"Призвала грузинские власти предоставить ему надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения основополагающего права – права на жизнь", - отметила уполномоченная ВР.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу.

Свое задержание 1 октября Саакашвили считает незаконным, а обвинения в свой адрес - фальсифицированными.

Заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Темы: СаакашвилиГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
Все новости...
Реклама: