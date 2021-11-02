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Денисова ждет от Грузии объяснений по ряду вопросов после визита к Саакашвили

Вторник, 2 ноября 2021, 11:51

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность рядом вопросов, которые у нее возникли после визита к заключенному в Грузии Михеилу Саакашвили.

Об этом Денисова рассказала в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Она выразила обеспокоенность послу тем, что начиная с октября в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины по поводу длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины.

"В частности, я ощутила это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. Грузинские пограничники только после 40 минут задержки позволили мне въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у меня дипломатического паспорта", - отметила Денисова.

По ее словам, также грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины - адвокату Евгению Грушовцу, руководителю офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман.

"Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев. Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия", - сообщила Денисова.

Она также обсудила с грузинским дипломатом состояние здоровья Саакашвили, голодающего 32 дня.

"Призвала грузинские власти предоставить ему надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения основополагающего права – права на жизнь", - отметила уполномоченная ВР.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу.

Свое задержание 1 октября Саакашвили считает незаконным, а обвинения в свой адрес - фальсифицированными.

Заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Темы: СаакашвилиГрузия
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