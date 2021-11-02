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Довыборы в Раду: на одном округе уже посчитали голоса, на другом завершают

Вторник, 2 ноября 2021, 13:02
фото: цик

На избирательном округе №184 на Херсонщине уже посчитали 100% голосов на довыборах в Верховную Раду, на 197, что на Черкасщине, осталось менее 8%.

Источник: ЦИК             

Детали: После подсчета 100% голосов, на довыборах победил кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь - он набрал 64,38% поддержки.

На втором месте – Игорь Иосипенко из Европейской солидарности – 14,33%.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил фаворита этого округа Геннадия Лагуту главой Херсонской ОГА указом от 26 октября, уволив с этого поста Козыря. Местные СМИ сообщали, что должность отдали в обмен на обещание Лагуты снять свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу Козыря.

 

В округе Черкасской области посчитали 92,19% бюллетеней.

Лидирует действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, баллотирующийся от президентской партии – его поддержали 48,82% человек.

На втором месте самовыдвиженец Владислав Голуб – сейчас меньше 26% голосов.

 

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыВерховная РадаХерсонская областьЧеркасская область
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