Уже более 70% украинцев считают, что страна движется не туда

Количество граждан, считающих, что дела в стране движутся в неправильном направлении, растет – по состоянию на конец октября таких уже 71,1%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-25 октября

Дословно: "71,1% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 15%".

Инфографика КМИС

Детали: Социологи отмечают, что в июле 68,7% респондентов считали, что дела в стране движутся в неправильном направлении, а противоположного мнения придерживались 16,1%.

Исследование проходило 20-25 октября. Методом личного интервью с использованием планшета было опрошено 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.