Денисова пожаловалась в полицию на сайт "Миротворец": нарушил права ребенка

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Нацполицию и Службу безопасности Украины с требованием изъять с сайта "Миротворец" информацию о 13-летней жительнице оккупированной Луганщины Фаине Савенковой.

Источник: Денисова в Telegram, Украинская правда

Детали: Недавно в списки врагов Украины на известном сайте "Миротворец" внесли 13-летнюю жительницу ОРЛО Фаину Савенкову. Ее назвали "жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды".

Как отмечается на сайте, Савенкова принимает участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и называет себя писательницей, хотя на самом деле только "распространяет фейковую информацию о Донбассе". В частности, девочка заявляет о "постоянных обстрелах" со стороны Вооруженных сил Украины по оккупированному Луганску. Своим местом жительства указывает "новороссию".

Эта публикация вызвала бурю негодования в российских и сепаратистских СМИ.

Людмиле Денисовой тоже не понравился подход "Миротворца", а именно тот факт, что сайт нарушает права ребенка и публикует личные данные Савенковой.

По словам омбудсмена, она узнала об этом во время мониторинга СМИ.

Денисова напомнила, что Украина взяла на себя обязательство перед ООН защищать детей, которых затронул вооруженный конфликт.

Прямая речь: "Резолюция Совета Безопасности ООН № 2427 (2018) отмечает, что к детям, которые были завербованы в нарушение применимого международного права вооруженными силами и вооруженными группами и которые обвиняются в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться, прежде всего, как к жертвам нарушений интернационального права.

Статьей 10 Закона Украины "Об охране детства" закреплено, что разглашение или публикация любой информации о ребенке, которая может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается.

В связи с этим обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта "Миротворец" информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт".