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Мужчина ехал в Россию с приклеенной на спине иконой – пограничники

Вторник, 2 ноября 2021, 19:50
фото ГПСУ

На Черниговщине пограничники с таможенниками предотвратили попытку незаконного вывоза валюты и предметов, которые могут иметь культурно-историческую ценность.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Скрытые от контроля предметы и средства были обнаружены во время проверки автомобиля "Мерседес", который прибыл в пункт пропуска "Сеньковка" ночью 2 ноября.

Имея информацию от оперативных сотрудников о возможном перемещении товаров, составляющих культурную ценность, пограничники инициировали углубленный осмотр.

Группа досмотра обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой.

Кроме того, в автомобиле пограничники с таможенниками обнаружили незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

 

Дословно ГПСУ: "На данный момент обстоятельства нарушения выясняются. Автомобиль, валюту и предметы, которые вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность, временно изъяты таможней. Последующие решения по ним будут приниматься после соответствующих экспертиз".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницаконтрабанда
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