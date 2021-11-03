Неизвестные подожгли поезд в Чили на фоне конфликта с коренным народом

Грузовой поезд сошел с рельсов и был подожжен неизвестными в Ла Араукании на юге Чили.

Источник: Reuters, AFP

Детали: Группа неизвестных "нанесла вред шпалам" железной дороги неподалеку от города Виктория, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов.

Нападение произошло в районе южной макрозоны штата Виктория, где действует чрезвычайное положение.

В поезде находилась целлюлоза, используемая для изготовления бумаги. Ее перевозили из Вальдивии в провинцию Консепсьон.

Виктор Маноли, делегат президента в этом районе, сказал, что "это покушение на человеческую жизнь, потому что оно могло быть направлено против пассажирского поезда, курсирующего между Темуко и Викторией", и "то, что мы переживаем сегодня, – это террористические акты". Чиновник сказал, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за нападение.

В результате нападения было приостановлено движение поездов из городов Виктория и Темуко.

Reuters пишет, что нападение произошло на фоне напряженности между государством и местной группой коренного населения мапуче – крупнейшей чилийской этнической группой.

В Ла Араукании длится исторический конфликт между мапуче и государством. Коренные жители претендуют на земли, которые считают своими по праву предков и которые были переданы частным организациям, особенно лесным компаниям и фермерам.

Отсутствие разрешения этого конфликта привело к насилию в последнее десятилетие с поджогами частных домов и грузовиков. Президент Чили Себастьян Пиньера 12 октября объявил чрезвычайное положение и 15-дневную милитаризацию трех провинций в регионе, продленную до 11 ноября.