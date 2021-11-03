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Еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД появились на дорогах Украины

Среда, 3 ноября 2021, 08:35
Еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД появились на дорогах Украины
Фото Патрульной полиции

С 3 ноября на дорогах Украины заработали еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Источник: первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Детали: Новые камеры появились на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области.

Расположение приборов:

г. Херсон (4 прибора контроля "КАСКАД")

  • ул. Нефтяников, 4 (направление прибора – ул. Адмирала Макарова),
  • ул. Нефтяников, 13 (направление прибора ­– ул. Ивана Богуна),
  • ул. Перекопская, 163 (направление прибора – ул. 28-й Армии),
  • Бериславское шоссе, 46 (направление прибора ­– ул. Урожайная),

г. Одесса (9 приборов контроля "КАСКАД")

  • Южная дорога, 2 (направление прибора ­– Николаевская дорога),
  • Южная дорога, 39 (направление прибора ­– ул. Семена Палия),
  • ул. Семена Палия, 80 (направление прибора – ул. Академика Заболотного),
  • Николаевская дорога, 205 (направление прибора – ул. Лиманная),
  • просп. Небесной Сотни, 4 (направление прибора ­– ул. Левитана),
  • Николаевская дорога, 287 (направление прибора – Южная дорога),
  • просп. Шевченко, 4-А (направление прибора – ул. Семинарская),
  • просп. Добровольского, 123-А (направление прибора – ул. Генерала Бочарова),
  • ул. Семена Палия, 25-А (направление ­– прибора Южная дорога),

г. Хмельницкий (3 прибора контроля "КАСКАД")

  • Винницкое шоссе, 8/1 (направление прибора – ул. Молдавская),
  • ул. Каменецкая, 132 (направление прибора – ул. Житецкого),
  • просп. Мира, 65 (направление прибора – Староконстантиновское шоссе),

Запорожская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 (направление прибора – г. Мариуполь),
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 (направление прибора – г. Донецк).

Таким образом, с 3 ноября автоматически фиксировать правонарушения будут уже 236 камер.

Украинская правда

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Темы: дорогиавтополиция
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