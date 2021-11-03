Еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД появились на дорогах Украины
Среда, 3 ноября 2021, 09:35
С 3 ноября на дорогах Украины заработали еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
Источник: первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook
Детали: Новые камеры появились на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области.
Расположение приборов:
г. Херсон (4 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Нефтяников, 4 (направление прибора – ул. Адмирала Макарова),
- ул. Нефтяников, 13 (направление прибора – ул. Ивана Богуна),
- ул. Перекопская, 163 (направление прибора – ул. 28-й Армии),
- Бериславское шоссе, 46 (направление прибора – ул. Урожайная),
г. Одесса (9 приборов контроля "КАСКАД")
- Южная дорога, 2 (направление прибора – Николаевская дорога),
- Южная дорога, 39 (направление прибора – ул. Семена Палия),
- ул. Семена Палия, 80 (направление прибора – ул. Академика Заболотного),
- Николаевская дорога, 205 (направление прибора – ул. Лиманная),
- просп. Небесной Сотни, 4 (направление прибора – ул. Левитана),
- Николаевская дорога, 287 (направление прибора – Южная дорога),
- просп. Шевченко, 4-А (направление прибора – ул. Семинарская),
- просп. Добровольского, 123-А (направление прибора – ул. Генерала Бочарова),
- ул. Семена Палия, 25-А (направление – прибора Южная дорога),
г. Хмельницкий (3 прибора контроля "КАСКАД")
- Винницкое шоссе, 8/1 (направление прибора – ул. Молдавская),
- ул. Каменецкая, 132 (направление прибора – ул. Житецкого),
- просп. Мира, 65 (направление прибора – Староконстантиновское шоссе),
Запорожская область (2 прибора контроля "КАСКАД")
- на 526 км+613 автодороги Н-08 (направление прибора – г. Мариуполь),
- на 2 км+372 автодороги Н-15 (направление прибора – г. Донецк).
Таким образом, с 3 ноября автоматически фиксировать правонарушения будут уже 236 камер.
Украинская правда