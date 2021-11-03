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Антивакцинаторы провели в Одессе молитву за "спасение рода"

Среда, 3 ноября 2021, 12:39
Акция антивакцинаторов в Одессе, фото: "Думская"

Несколько десятков противников вакцинации от COVID-19 провели акцию протеста в центре Одессы. Они выкрикивали лозунги и молились.

Источник: местное издание "Думская"

Детали: Антивакцинаторы собрались у стен горсовета. Там они протестовали против "цифрового гетто" и даже "тарифного геноцида".

Мероприятие завершилось молитвой "Отче наш".

Как сообщает Объединенная еврейская община Украины, один из участников акции выступил с антисемитскими заявлениями. Он настаивал, что страна захвачена "сионистской террористической организацией, которая прислуживает мировой еврейской олигархии, поставившей перед собой цель уничтожение цивилизации".

В частности, по информации издания, перед собравшимися выступил известный антисемит Павел Ярош. Он сказал, что, борясь с вакцинами, люди "защищают свой род", и вместе с активистами скандировал "Я человек!".

Темы: вакцинацияОдессамитинги
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