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В Кремле припомнили Байдену пожары в США в ответ на упрек о горящей тундре

Среда, 3 ноября 2021, 12:46
Дмитрий Песков. фото из Википедии

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена во время климатического саммита в Глазго, что у России - серьезные проблемы с климатом, в частности, горит тундра. Он указал на лесные пожары в Соединенных Штатах.

Комментарий Песков озвучил в среду 3 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "РБК".

Байден во время выступления 2 ноября на климатической конференции ООН в Глазго назвал ошибкой решение президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не участвовать в мероприятии.

По словам Байдена, у российского коллеги "буквально горит тундра", у России серьезные проблемы с климатом, но Путин "молчит о желании что-то делать".

"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других частях света", - заявил спикер Кремля.

Он также отреагировал на критику того, что Путин не приехал в Глазго. По словам Пескова, Москва не умаляет значения саммита в Шотландии, но "климатические действия России не преследуют цель быть приуроченными к какому-либо мероприятию".

"Действия России носят последовательный характер", - сказал Песков.

Темы: экологияСШАРосcияпожар
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