В России разбился белорусский самолет: погибло 7 человек

Транспортный самолет Ан-12 разбился неподалеку от Иркутска в России. По предварительным данным российских СМИ, погибли все 7 человек, которые были на борту.

Источник: российские издания РБК, новостное агентство "Интерфакс", telegram-канал Mash

Детали: Самолет исчез из радаров 3 ноября в 19:45 по местному времени (13:45 по Киеву). Далее в СМИ появились сообщения, что самолет упал и взорвался при посадке, выполняя второй заход на приземление.

По запросам российских журналистов официальные источники в Иркутском аэропорту и Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщали, что это был транспортный самолет, однако не имели точной информации о количестве людей на борту.

По данным белорусского "Радіо Свобода", на борту разбившегося Ан-12, предположительно, были граждане России, Белоруссии и Украины. Самолет принадлежал авиакомпании "Гродно".

В Министерстве заграничных дел Украины на данный момент проверяют, были ли среди людей на борту граждане Украины.

МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021

В издании Mash первоначально утверждали о двух погибших.

По данным источников российских СМИ, самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

Спасатели нашли впоследствии место крушения самолета в 7 км от Иркутска, возле села Пивовариха.

Сначала в новостной агенции "Интерфакс" сообщили, что 5 людей выжило, но подтвердили гибель 2 пилотов. А позже дополнил новость про семь погибших.