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В России разбился белорусский самолет: погибло 7 человек

Среда, 3 ноября 2021, 14:50
Фото пресс-службы губернатора Иркутской области

Транспортный самолет Ан-12 разбился неподалеку от Иркутска в России. По предварительным данным российских СМИ, погибли все 7 человек, которые были на борту.

Источник: российские издания РБК, новостное агентство "Интерфакс", telegram-канал Mash

Детали: Самолет исчез из радаров 3 ноября в 19:45 по местному времени (13:45 по Киеву). Далее в СМИ появились сообщения, что самолет упал и взорвался при посадке, выполняя второй заход на приземление.

По запросам российских журналистов официальные источники в Иркутском аэропорту и Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщали, что это был транспортный самолет, однако не имели точной информации о количестве людей на борту.

По данным белорусского "Радіо Свобода", на борту разбившегося Ан-12, предположительно, были граждане России, Белоруссии и Украины. Самолет принадлежал авиакомпании "Гродно".

В Министерстве заграничных дел Украины на данный момент проверяют, были ли среди людей на борту граждане Украины.

В издании Mash первоначально утверждали о двух погибших.

По данным источников российских СМИ, самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

Спасатели нашли впоследствии место крушения самолета в 7 км от Иркутска, возле села Пивовариха.

Сначала в новостной агенции "Интерфакс" сообщили, что 5 людей выжило, но подтвердили гибель 2 пилотов. А позже дополнил новость про семь погибших.

Темы: Росcияавиакатастрофы
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