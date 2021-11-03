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В Германии известно об около 2000 делах в связи с подделкой ковид-сертификатов

Среда, 3 ноября 2021, 17:44
В Германии известно об около 2000 делах в связи с подделкой ковид-сертификатов
фото Getty Images

Правоохранители Германии в настоящее время обработали около 2000 дел в связи с подделкой ковид-сертификатов.

Об этом сообщает Spiegel, приводя результаты опроса издания "Report Mainz" среди соответствующих ведомств.

Антилидером стала Бавария – там Офису криминальной полиции известно более 600 случаев и было обнаружено 3000 фейковых сертификатов.

Правоохранители в наиболее населенной земле Северный Рейн-Вестфалия не назвали четкой цифры, но речь идет о "трехзначном числе" случаев.

В Берлине сообщили о 153 уголовных производствах, в Гамбурге - 113. В других федеральных землях случаев менее сотни.

Как сообщалось, в Амстердаме по подозрению в продаже поддельных справок о прививках от коронавируса задержали двух помощниц врача, сотрудниц частной практики.

О похожем случае сообщали и в Вильнюсе, там под подозрением оказались шесть человек.

В Греции в начале сентября сообщали о расследовании в отношении 10 центров вакцинации по всей стране.

Европейская правда

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Темы: Германиявакцинациякоронавирус
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