Наихудший этап пандемии Covid может закончиться в 2022 году – ученые

Ученые прогнозируют, что пандемия может завершиться в ряде стран уже в следующем 2022 году и перейти в форму сезонной болезни, пишет Reuters.

Источник: материале "Reuters" на основе более десяти интервью с медиками и учеными, "Укринформ"

Детали: Ученые предупреждают, что SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который постоянно мутирует и распространяется среди невакцинированного населения.

Впрочем, они отмечают, что вряд ли стоит ожидать апокалиптического сценария, в котором вирус будет мутировать слишком быстро для образования иммунитета.

Большинство опрошенных экспертов уверены, что наихудший этап пандемии закончится уже в следующем году.

По планам Всемирной организации здравоохранения, до конца 2022 года 70% населения мира будет вакцинировано, заявила глава экспертной группы ВОЗ Мария ван Керхове.

Прямая речь ван Керхове: "Мы считаем, что еще до конца 2022 года ситуация с вирусом вернется в состояние контролируемой… и мы сможем значительно снизить количество тяжелых случаев болезни и смертей…

Если мы достигнем этой отметки (в 70% вакцинированных – ред.), то мы будем в другой ситуации с точки зрения эпидемиологии".

Больше деталей: По словам еще одного ученого, гарвардского эпидемиолога Марка Липситча, переход от пандемии к состоянию эндемического заболевания будет разниться в каждой стране в зависимости от уровня иммунитета среди населения и наличия вакцин.

Другие его коллеги высказываются о том, что со временем Covid-19 может стать просто сезонной болезнью, которая уже не будет столь угрожающей для населения.

Также эксперты считают, что первыми от пандемии оправятся страны, где сочетаются высокий уровень вакцинации и уровень естественного иммунитета среди людей, переболевших Covid-19. Среди этих стран называют Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Португалию и Индию.

Согласно отчету ВОЗ от 26 октября, за последние три месяца наблюдается снижение количества заболеваний и смертей от Covid-19 в большинстве регионов мира.

Впрочем, это не касается Восточной Европы, где наблюдается новая вспышка штамма "Дельта", в частности, в странах с низким уровнем вакцинации, таких как Россия или Румыния.

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