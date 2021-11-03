Министр энергетики борется в суде с Киевоблгазсбытом

Министр энергетики Герман Галущенко подал апелляцию на решение Васильковского горрайонного суда Киевской области, который не удовлетворил иск против Киевоблгазсбыта относительно начисленных ему дополнительных объемов газа.

Источник: пост Германа Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Я был не согласен с неоправданно большими дополнительными объемами газа, которые Киевоблгазсбыт мне начислил. В июле 2019 года, до моего назначения на должность в правительстве, я подал судебный иск против облгазсбыта в Васильковский горрайонный суд Киевской области.

Объемы якобы поставленного газа были начислены по показаниям старого неиспользуемого счетчика. В иске указано, что начисление за газ по неработающему счетчику поставщик произвел необоснованно.

Согласно решению суда от 21 сентября 2021 года, иск не был удовлетворен.

Я подал апелляцию и планирую использовать все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который я не использовал".

Детали: Галущенко отметил, что если апелляционный суд поддержит решение первой инстанции, то он оплатит установленную судом сумму.

В то же время, он обратил внимание, что ООО "Киевоблгазсбыт" не подавало исков против него о взыскании средств.

Министр надеется, что его пример "поможет другим потребителям защищать свое право на честные счета и качественное обслуживание".